رسميًا .. جدول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل الاعدادي 2025 تبدأ 22 وتنتهي 30 أبريل 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رسميًا .. جدول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل الاعدادي 2025 تبدأ 22 وتنتهي 30 أبريل 2025

جدول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل الاعدادي  يبحث الكثير من الطلاب والآباء عن موعد الاختبارات النهائية لشهر أبريل 2025، والتي تعتبر محطة تقييم مهمة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتي تعمل على تقويم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن جدول الامتحانات. 

جدول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل الاعدادي

يمكنك الآن معرفة جدول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل الاعدادي خاصة بعد أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم شادي زلطة، أن امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل سوف تبدأ يوم الثلاثاء 22 أبريل وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، وسوف تظل لمدة  8 أيام متتالية.

كما أشار إلى أن كل  مديرية تعليمية سوف تقوم بوضع الجدول الزمني المناسب لها ضمن الفترة المحددة، وفق طبيعة المدارس وظروف كل محافظة، مما يتيح سهولة في تنظيم الامتحانات، وفق لكل مدرسة.

حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل الاعدادي

يوجد العديد من الأخبار بشأن إلغاء الامتحانات لصفوف النقل، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم نفت ذلك الأخبار مؤكدة عدم  إلغاء امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل أو تأجيلها 

وذلك بعد أن طالب عدد من أولياء الأمور بتعديل موعد الامتحانات، نظرًا لتزامنها مع عيد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين،حيث ستبدأ الامتحانات يوم 22 أبريل المقبل، وهو اليوم التالي بعد احتفالات شم النسيم التي توافق 21 أبريل، مما قد يؤثر على استعداد الطلاب.

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فريق عمل البديل

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