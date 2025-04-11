رسميًا تبكير صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين لهذا السبب .. أعرف التفاصيل

صرف مرتبات شهر أبريل الذي تم تقديم موعد الصرف من خلال وزارة المالية، ولذلك يبحث جميع المستفيدين لمعرفة موعد الصرف، وينتظر موعد صرف المرتبات جميع العاملين بفارغ الصبر لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن صرف مرتبات شهر أبريل.

صرف مرتبات شهر أبريل

يمكنك الآن معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية بتقديم موعد الصرف مما أسعد العديد من المستفيدين حيث سوف يكون تاريخ الصرف الجديد هو يوم 21 أبريل بدلًا من 24 أبريل، كما تم تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات وثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة، كما إشارة الوزارة أنه يمكن الي جميع العاملين صرف مرتبات شهر أبريل من ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المتنوعة، وأيضًا مكاتب البريد المصري.

حقيقة زيادة مرتبات شهر أبريل

بعد أن تم الإعلان عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة زيادة مرتبات شهر أبريل، ولكن أعلن وزير المالية أنه لا يوجد أي زيادة في شهر أبريل، وأوضح أيضا أنه يوجد زيادة مرتقبة في أجور العاملين بالدولة ابتداءً من أول يوليو 2025، وسوف تضمن هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، وعلاوة غلاء الأسعار تبدأ من 600 جنيه الي 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بـ300 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا