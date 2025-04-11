مواقيت الصلاة اليوم في مصر بتاريخ 11 من أبريل 2025 .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

يمكنك التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بتاريخ 11 من أبريل 2025 في جمهورية مصر العربية، بجميع المدن والمحافظات المصرية، وذلك قبل أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي وهو أنه سوف يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بالكامل، لذلك يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على مواقيت الصلوات الخمسة بتاريخ اليوم كما هو موضح لكم في الأسطر الآتية.

مواقيت الصلاة اليوم

يمكنك من خلال الجدول المرفق لكم في الأسفل التعرف على مواقيت الصلوات الخمسة بتاريخ اليوم الموافق 11 من أبريل 2025 في بعض المحافظات المصرية، والتي جاءت لكم في التالي:

مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة القاهرة:- (موع صلاة الفجر يكون في تمام الساعة 4:03 صباحًا.وتستمر المواعيد حتى الساعة 7:40 مساءً وهي صلاة العشاء)، كما أن هذا اليوم مختلفًا على الأيام السابقة.

مواقيت الصلوات في محافظة الاسكندرية:- تبدأ صلاة الفجر في تمام الساعة 4:05 صباحًا، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 7:47 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك إليكم مواقيت الصلاة في محافظةا لإسماعلية:- سوف يكون موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 3:58 صباحًا بتوقيت الاسماعلية، وينتهي اليوم في صلاة العشاء في تمام الساعة 7:37 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك إليكم موعد الصلاة في محافظة شرم الشيخ :- سوف يكون موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 3:55 صباحًا بينما تستمر الصلوت حتى الساعة 7:24 مساءً.

مواعيد صلوات اليوم بتاريخ 11 من أبريل 2025 في محافظة أسوان :- سوف تكون موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:06 صباحًا، وتستمر الصلوات حتى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:24 مساءً.

يجب الأخذ في الاعتبار أن كل محافظة تختلف مواعيد الصلوات عن المحافظة الأخرى لذلك يجب على المسلم أن يقوم بمراجعة مواعيد الصلوات اليومية.