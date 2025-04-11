بعد ارتفاع الأسعار بشكل رسمي .. الوزارة تضع عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات قيمتها 1500جنية مصري!

أعلنت وزارة النقل عن وضع عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات بعد زيادة ارتفاع اسعار البترول في صباح اليوم الموافق 11 من أبريل 2025، وكشفت الوزارة أنه سوف يتم وضع تلك العقوبات حتى يتم منع استغلال سائقين الأجرة بشكل كامل للمواطنين، والحفاظ على الأمن والامان والمستوى العام، لذلك يمكنك التعرف على تلك التفاصيل من خلال المقال والتعرف على تعريفة المواصلات الجديدة التي وضعتها بعض المحافظات في مصر.

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات

كشفت وزارة النقل عن وضع عقوبة التلاعب في أجرة المواصلات من أجل الحصول على نسبة زيادة أكثر من المعلن عنها من خلال قرار مجلس الوزراء التي انعقد في صباح اليوم الموافق 11 من أبريل 2025، وبناءً على ارتفاع زيادة الأسعار بشكل كبير، فقد أعلنت الوزارة بوضع تلك العقوبات التي قيمتها تتراوح ما بين 300 جنية بحد أدنى وبحد أقصى تصل إلى 1500 جنية مصري، وتنطبق على هؤلاء:

في حالة منع السائق نقل الركاب إلى نهاية خط السير المحددة.

في حالة منع تشغيل العداد.

في حالة أجرة تزيد قيمتها عن 10 – 15%.

في حالة نقل عدد ركاب أكثر من المطلوب.

في حالة تجاوز السرعة على الطرق.

في حالة الاعتدراء على رجال المرور بسبب أو بدون سبب.

في حالة ارتكاب اي فعل فاضح في الطريق أو مخل بالآداب.

تعريفة المواصلات الجديدة

أعلنت وزارة النقل على تعريفة المواصلات الجديدة التي تكون قيمتها من 10% إلى 15% بحد اقصى من سعر الأجرة قبل وضع زيادة البترول الجديدة.