توم وجيري رجعوا تاني.. نزل قناة CN كرتونة نتورك بالعربية بسرعة على القمر الصناعي الان

يعد البحث حول معرفة ترددات القناة الناقلة بكرتون نتورك CN من اعلي معدلات البحث الإلكتروني وذلك بعد أن تم نقل ترددات القناة بجودة HD، تعتبر هذه القناة الكرتونية الفضائية من اكثر القنوات التي تعرض محتوي متنوع ومشوق مما يعمل علي جب انتباه جميع من يشاهدها دون ملل، تستخدم في عرض محتوياها الصورة الجذابة والألوان الساطعة والصوت الواضح محتوياها محض ثقة من حيث مشاهدته من قبل الصغار في هذا العمر الصغير، عبر السطور التالية سنسرد لكم الخطوات اللازم فعلها لاستقبال القناة عبر تردداتها الجديدة علي التلفاز إليكم التفاصيل.

قناة CN عبر ترددها علي النايل سات بجودة HD

تم تعديل تردد القناة: 12226.

من خلال مؤشر استقطاب: الأفقي.

علي معدل ترميز:27500.

بالإضافة إلي تغير مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة CN عبر العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11747.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ترميز القناة: 27500.

كما تم تعديل جودة القناة إلي: HD.

استقبل قناة نتورك CN علي التلفاز

علي الرغم من انتشار العديد من وسائل التسلية إلا أن مازال العديد من الأشخاص يتساءلون عبر وسائل البحث الإلكتروني عن الترددات الجديدة، بالإضافة إلي معرفة الخطوات اللازمة من اجل تنزيلها علي التلفاز والتي تتمثل في:

في بداية الأمر: قم بالنقر علي زر قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز ريسيفر التلفاز.

الخطوة التالية: ثم اضغط علي زر التركيب اليدوي.

يتطلب إدخال بيانات التردد من خلال تحديد القمر الصناعي.

ثم انقر علي زر البحث، ثم زر تحميل القناة.

أخيرا: انقر علي أيقونة التثبيت.

برامج القناة الكرتونية نتورك CN