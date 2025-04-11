من هُنــا.. خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025 وموعد تقديم ملف ترقيات المعلمين

مع إعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق إجراءات استكمال ملفات الترقية للعام 2025، ارتفعت وتيرة البحث من قبل المعلمين والمديرين والموجهين حول خطوات التقديم للترقي والشروط المطلوبة وعلى رأسها كيفية استخراج صحيفة أحوال المعلم باستخدام الرقم القومي بالإضافة إلى تفاصيل شهادة الصلاحية التي تُعد من المتطلبات الأساسية في عملية الترقية.

خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025

إليكم خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025:

افتح متصفح الإنترنت وتوجه إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الخاص بخدمات المعلمين.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، وتشمل: كود المعلم، الرقم القومي، الرقم السري (ويمكن الحصول عليه من إدارة المدرسة أو من قسم شؤون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها).

بعد إدخال البيانات وتسجيل الدخول بنجاح اختر المدرسة أو الإدارة التعليمية التي تتبع لها لضمان ظهور بياناتك بشكل دقيق ومحدّث.

ستظهر لك صفحة تتضمن جميع بياناتك الوظيفية، مثل: تاريخ التعيين، المؤهلات الدراسية، الوظيفة الحالية، عدد سنوات الخبرة، الدرجة الوظيفية.

تأكد من مطابقة البيانات المعروضة لما هو مسجل في ملفاتك الرسمية، في حال وجود أي خطأ، يجب التوجه فورًا للإدارة التعليمية لتحديثها.

إذا كانت البيانات صحيحة يمكنك طباعة الصحيفة مباشرة من الموقع من خلال الضغط على خيار “طباعة” للحصول على نسخة ورقية معتمدة.

يفضل كذلك حفظ نسخة من الصحيفة بصيغة PDF على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، للرجوع إليها وقت الحاجة أو إرفاقها في ملفات الترقية أو المعاملات الإدارية لاحقًا.

موعد تقديم ملف ترقيات المعلمين 2025 للعام الدراسي 2024/2025

أفادت الأكاديمية المهنية للمعلمين بفتح باب تسجيل ملفات الترقية للعام 2025 حيث تم تحديد الفترة من الأحد الموافق 9 مارس وحتى الخميس 8 مايو 2025 كمدة زمنية لاستقبال طلبات المعلمين الراغبين في الترقية.

وأكدت الأكاديمية أن عملية التقديم ستتم بشكل إلكتروني بالكامل عبر المنصات الرقمية المعتمدة دون الحاجة إلى تسليم مستندات ورقية وذلك في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير الخدمات الحكومية.

ويهدف هذا النظام إلى تبسيط إجراءات التقديم وتوفير الوقت والجهد على المعلمين والإدارات التعليمية مع ضمان الدقة والسرعة في مراجعة واستكمال الملفات الخاصة بالمرشحين للترقي.