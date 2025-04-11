أحلى قناة لأطفالك.. تردد طيور الجنة على القمر الصناعي بجودة عالية

يسعى الكثير من أمهات الصغار بمعرفة الترددات الجديدة بقناة طيور الحنه وذلك بعد أن تم نقلها علي HD بمشاهدة جميع برامجها بأفضل جودة واعلي تقنية، محتوي تلك القناة يجمع بين التسلية والتعلم من خلال عرض برامج تعليمية باستخدام أساليب حديثة ومسلية مما تعمل علي جذب وانتباه الطفل أثناء المشاهدة، جميع برامجها تبث علي مدار اليوم عبر شاشات التلفاز دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي إزعاجهم خلال مشاهدتها، علما بأنه عبر السطور القادمة سنوضح لكم الترددات تابعونا.

تردد طيور الجنه عبر النايل سات بجودة HD

يتم بث القناة عبر ترددها: 11258.

من خلال استخدام بيانات الترميز: 27500.

عبر معامل استقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

بجودة HD يتم بث تردد قناة طيور الجنه عبر العرب سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة: العرب سات.

من خلال معدل استقطاب: عمودي.

علي معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 3/2.

برامج وأناشيد قناة طيور الجنه

ياقطتي.

يا بابا سناني.

ترن ترك.

وشي منور.

كلمة طيبه.

تسحرني.

تحقق حلمي.

شبرة قمرة.

شخابيط.

شموسه.

سنجوبه.

سبع أولاد.

صلصال ومعجونة.

ست البيت الصغيرة.

راجع يابلاي.

نهاية الثعلب.

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