رسميًا .. تعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار البترول “قيمتها من 10-15%”

ننشر لكم من خلال جريدة البديل الإخبارية عن أخر الأخبار التي تتعلق بشأن تعريفة المواصلات الجديدة وهذا بعد ما تم تطبيق زيادة اسعار البترول بتاريخ اليوم الموافق 11 من أبريل 2025، وكشفت الوزارة رسميًا أن النسبة طردية بين أسعار البترول وتعريفة المواصلات، لذلك عندما ترتفع الاسعار التابعة للبترول يلزم ولابد من ارتفاع سعر التعريفة، وجاء تحديد نسبة مخصصة لسعر التعريفة في محافظة القليوبية وأيضًا الجيزة والقاهرة، ويمكنك معرفة تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

تعريفة المواصلات الجديدة

بعد أن تم الإعلان عن زيادة اسعار البترول التي قيمتها 2 جنية على اللتر وهذا الأمر كان غير متوقع، أي متوقع أن تكون الزيادة الطبيعية والتي قيمتها 50 قرشًا فقط على اللتر الواحد، لذلك سوف يكون تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية قيمة الزيادة تتراوح ما بين 10 % إلى 15% بحد أقصى، كما هو موضح كالآتي:

إذا كانت الزيادة قيمتها 10% فقط والأجرة كانت قيمتها 5 جنيهات قبل الزيادة، فأن بعد الزيادة تصبح الأجرة حوالي 5.5 جنيهات مصري.

بينما في حالة إذا كانت النسبة التي تم وضعها 15%، والأجرة قبل الزيادة كانت تسجل 5 جنيهات، فأن بعد الزيادة تسجل 5.75 جنيها مصرية.

وبينت الوزارة بشكل رسمي لجميع السائقين على السيارات الأجرة، في حالة التلاعب بتلك الأسعار ووضع زيادة أكثر من زيادة سوف يتم المحاسبة القانونية على الفور باستغلال المواطنين.

اسعار البترول الجديدة

يمكنك التعرف على جدول أسعار البترول الجديدة التي تم تسجيلها ليكون كالآتي: