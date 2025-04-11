الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر مايو 2025

يرغب العديد من المتقاعدين في دولة العراق، من الاستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل مختلف محافظات دولة العراق، نظير أن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بما توفر لهم راتب شهري ملائم في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، فيما يمكنك الاستعلام عن الراتب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل محافظات العراق، التي يتم توزيع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي ما لم يكون هناك إجازة أو عُطلة رسمية بالدولة، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي في البداية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

فيما ستتأهل حينها من اختيار نوع الخدمة من خدمات الوزارة.

حتى تتأهل حينها من القيام بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقاعد.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة براتب المتقاعد في النهاية.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد بالعراق

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وفقًا لما يلي:-