بدون كفيل.. خطوات الحصول على تأشيرة عمل للأفراد العاملين بالسعودية 1446 وخطوات التقديم عليها

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 تواصل الحكومة إطلاق مبادرات تهدف إلى تطوير سوق العمل وجعله أكثر مرونة وجاذبية للكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ومن بين أبرز هذه المبادرات تأتي تأشيرة العمل الحر، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الأفراد من ممارسة أعمالهم بشكل مستقل داخل المملكة، تمنح هذه التأشيرة الفرصة للمهنيين وأصحاب التخصصات الحرة للعمل داخل السعودية دون الحاجة إلى كفيل مع إمكانية الإقامة لفترات طويلة قد تمتد حتى عشر سنوات، وهو ما يعزز من استقرارهم المهني والمعيشي، وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة أعمال مرنة ومتجددة، تدعم الابتكار والإنتاجية، وتُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

خطوات الحصول على تأشيرة عمل للأفراد العاملين بالسعودية 1446

إليكم خطوات الحصول على تأشيرة عمل للأفراد العاملين بالسعودية 1446:

يبدأ المسار بالحصول على تأشيرة العمل الحر والتي تستوجب استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير، وتقديم كافة المستندات المطلوبة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

يجب على المتقدم تقديم شهادة جامعية معتمدة تثبت حصوله على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصص المرتبط بمجال العمل الحر الذي ينوي مزاولته داخل المملكة.

يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال المطلوب ما يعكس قدرته وكفاءته في أداء المهام المهنية بشكل مستقل.

يتعين على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي يوضح توفر الموارد المالية الكافية بما يضمن القدرة على تحمل نفقات المعيشة خلال فترة الإقامة والعمل في السعودية.

من الضروري تقديم سجل عدلي نظيف حيث يجب أن يكون المتقدم خاليًا من أي سوابق جنائية أو قضايا أمنية لضمان سلامة البيئة المهنية في المملكة.

يطلب من المتقدم الحصول على تأمين صحي ساري المفعول يغطي مدة الإقامة كاملة، وذلك لضمان الرعاية الصحية أثناء التواجد داخل السعودية.

يشترط أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التقديم وهو من المتطلبات الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها.

خطوات التقديم على تأشيرة العمل الحر

للتقدّم بطلب الحصول على تأشيرة العمل الحر في المملكة العربية السعودية يجب المرور بعدة مراحل إلكترونية منظمة تضمن سهولة الإجراء وسرعة المعالجة، وفيما يلي الخطوات التفصيلية للتقديم: