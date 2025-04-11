فرحي طفلك وابسطيه طول الوقت.. تردد قناة سبونج بوب الجديد بجودة هائلة الان

تقدم قناة سبونج بوب العديد من البرامج الممتعة والمسلية لأوقات الصغار حيث يثق أولياء أمور الصغار بجميع محتوياها وذلك لأنه خالي تماما من أي مشاهد بها عنف أو إثارة، مما تعمل علي تشتت أذهان الصغار في تلك العمر الذي لم يتمكنوا تميز الأفعال والأشياء من ناحية الصواب والخطأ، كما تعمل علي إضافة العديد من المعارف الثقافية وأيضا تنمية مهارات الطفل بأشكال متنوعه مما تناسب العصر الذي يعشونه، لذا يتساءل العديد منهم عن معرفة التوصل حول الترددات التي من خلالها يتم بث القناة حيث تم نقلها عبر HD من خلال جودة عالية وتقنية حديثة تابعونا وسنوضح لكم جميع التفاصيل في السطور الآتية.

تردد سبونج بوب علي النايل سات

تغير تردد القناة إلي البيانات التالية: 11355.

علي معامل تصويب الخطأ التالي: 6/5.

من مؤشر استقطاب: عمودي.

كما تم تعديل رمز القناة إلي: 27500.

سبونج بوب عبر ترددها علي العرب سات

تردد القناة الجديد: 12169.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/%.

الاستقطاب الخاص بها: عمودي.

تم تفعيل ترميز القناة الي: 27500.

استقبل قناة سبونج بوب علي التلفاز

يمكنكم الان مشاهدة جميع برامج سبونج بوب عبر تردداتها الجديدة علي جهاز الاستقبال من خلال جودة HD والتي تتمثل خطواتها في: