ما سبب ارتفاع البترول في مصر .. رغمًا من انخفاضه عالميًا؟ .. أعرف التفاصيل

يريد الكثير أن يعلم الآن ما سبب ارتفاع البترول في مصر على الرغم من انخفاض سعره عالميًا، تزايدت الكثير والعديد من الأخبار لذلك سوف نكشف لكم عن قيمة الزيادة الجديدة وسبب وضع تلك الزيادة في مصر فقط رغمًا عن الدول العربية الأخرى التي تنخفض عنها الأسعار بشكل كبير، دعونا نكشف لكم عن تلك المعلومات من خلال الأسطر التالية.

ما سبب ارتفاع البترول في مصر

حددت وزارة المنتجات البترولية المصرية عن سبب ارتفاع وتحريك اسعار البترول بقيمة 2 جنية للتر الواحد، ويعتبر هذا زيادة عالية جدًا على عكس المتوقع التي يكون بقيمة 50 قرشًا فقط زيادة بشكل ربع سنوي، لذلك يجب أن يتعرف جميع الشعب المصري على سبب الارتفاع والتي جاء لكم في التالي:

الفجوة السعرية لا تزال قائمة:- يوجد في مصر فجوة سعربية بين تكلفة الأنتاج وسعر البيع وهذا التي جعل نتيجة الزيادة بشكل كبير على عكس المتوقع، ولم يتم تغطية تلك الزيادة إلى هذا الوقت.

استمرار الدعم الموجه إلى الفئات الأكثر أحتياجًا:- عادة ما تحرص مصر في توفير ومراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف كافة الصعوبات على المواطنين، لذلك وفرت أكبر قدر ممكن من منتجات السولار والبوتجاز وبنزين 80 و92 حتى يكون متوافر لدى الجميع، على رغم من صعوبة جمعه في هذا الوضع الاقتصادي التي بين الدول وبعضها.

نسبة الاستيراد من المنتجات البترولية:- تقوم الدولة حالًا باستيراد نسب مخصصة من المنتجات البترولية والتي تكون كالآتي:

– حوالي 40% من استهلاك السولار

– حوالي 50% من استهلاك البوتاجاز

– حوالي 25% من استهلاك البنزين