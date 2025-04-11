شوف هتقبض امتى.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 وأماكن الصرف

في ظل ترقب واسع من قِبل المستفيدين من المعاشات كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الجدول الزمني لصرف معاشات شهر مايو 2025 موضحة أن عملية الصرف ستنطلق كما هو معتاد دون إدخال أي زيادات جديدة على المبالغ المستحقة حتى الآن، وأوضحت الهيئة أن صرف مستحقات معاشات مايو سيبدأ فعليًا اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، على أن تستمر عمليات الصرف طيلة أيام شهر مايو وذلك عبر المنافذ الرسمية المعتمدة، سواء مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي، أو البنوك المتعاقدة مع منظومة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

علنت الحكومة المصرية أن صرف معاشات شهر مايو سيتم وفق الجدول المعتاد، حيث تبدأ عمليات الصرف في اليوم الأول من مايو دون أي تغيير في مواعيد الصرف المعتمدة سابقًا.

وفي سياق متصل كشفت وزارة المالية أنها بصدد اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات والمقرر تنفيذها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تصل إلى 15% من القيمة الشهرية للمعاش، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 12 مليون مواطن وتقدر التكلفة السنوية لصرف هذه المستحقات بما يقارب 38 مليار جنيه ما يعكس حجم التزام الدولة تجاه دعم الفئات المستحقة وضمان استقرار دخلهم الشهري.

أماكن صرف معاشات مايو 2025

وفرت الحكومة المصرية مجموعة واسعة من القنوات لتسهيل صرف رواتب المعاشات بهدف تجنب التكدس وتخفيف الضغط على أماكن الصرف التقليدية وذلك لضمان راحة المستفيدين وتيسير عملية الحصول على مستحقاتهم الشهرية بأمان وسرعة وتشمل هذه القنوات: