حلمك بين يديك.. اشترك في مسابقة الحلم وأكسب 100,000 دولار أمريكي مع مصطفى الأغا

مسابقة الحلم قامت على مدار المواسم الماضية بتحقيق أحلام العديد من الأشخاص في الدول العربية، نظير توفيرها لجوائز مالية كبيرة تصل قيمتها حتى المليون دولار أمريكي، ناهيك عن أن المسابقة تُسهل على كافة راغبي المشتركين الإجراءات المعنية بطلب الإشتراك في إطار أن يتحصلوا على مبالغ مالية توفرها المسابقة، بما يمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بطلب الاشتراك في المسابقة خلال السطور التالية.

موعد الإعلان عن الفائز في مسابقة الحلم

يتم بث برنامج الحلم يوم السبت من كل أسبوع، فيما يتم الإعلان عن اسم الفائز وقيمة الجائزة التي حصل عليها في هذه المسابقة، نظير أن القيمة تبدأ من 5000 دولار إلى مليون دولار أمريكي، مع إمكانية كسب سيارة أو عقار أو غير ذلك من الجوائز المالية والعينية التي توفرها المسابقة أمام الفائزون، ناهيك تواصل الإعلامي مصطفى الأغا مع الفائز على الهواء مباشرة وإبلاغه بالفوز.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” من خلال رقم “95458”، أو إمكانية الاشتراك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالية:-