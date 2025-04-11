فـي دقائق.. طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية 2025 والشروط المطلوبة

يعتبر برنامج سكنات عدل 3 من أكثر البرامج الداعمة للعديد من المواطنين في مختلف ولايات دولة الجزائر، بما يوفر وحدات سكنية ملائمة لجميع المقبولين في هذا البرنامج، حتى أن البرنامج من إشراف وزارة السكن والعمران التي تقوم بإصدار كافة التحديثات الجديدة الخاصة بهذا البرنامج، ويمكنك معرفة كافة الإجراءات والشروط المطلوبة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط القبول في سكنات عدل 3؟

وحددت وزارة السكن والعمران مجموعة من الشروط المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3 داخل دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على الجنسية الجزائرية.

كما يجب أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.

يجب أن يبلغ عمر العميل المتقدم 21 عامًا.

عدم وجود أي وحدات سكنية ملائمة أمام الأشخاص المتقدمين.

يجب أن يتراوح دخل المتقدم الشهري من 24 لـ 118 ألف دينار جزائري لكي يحق له التقديم في البرنامج.

يتم تقديم البرنامج لفئة محدودة الدخل بوحدات ملائمة تسمح لهم في العيش بأمن.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الخطوات الهامة المعنية بطلب التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية، وفقًا لما يأتي:-