حدث الآن تردد قناة وناسة 2025 بجودة عالية على القمر نايل سات وعرب سات لطفلك

تقدم قناة وناسة عدد كبير من المسلسلات الكرتونية الشهيرة ولها شعبية واسعة منذ تأسيس تلك القناة الفضائية حيث أصبحت القناة من أفضل القنوات التي لها تأثير على الطفل الصغير حيث تعمل على تعليمه وتعمل على أسعاد قلوب الأطفال لذلك تحرص الأسرة على تحديث تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المتاحة لمشاهدة جميع أغاني الأطفال التي تقدمها كل يوم.

قناة وناسة كيدز الفضائية

أصبح قناة وناسة كيدز من القنوات التي لها شهرة في الدول العربية بسبب الأغاني والأناشيد التي تقدمها على مدار اليوم كما نالت إعجاب الأمهات بسبب تقدم أغاني شيقة وممتعة جداً أسعدت قلوبهم كما تسليمهم في أوقات الفراغ كما يبحث عدد كبير من الأطفال على تلك القناة في فترة الاجازة من أجل مشاهدة ومتابعة أحلى الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة لجميع الأطفال خلال اليوم.

تردد قناة وناسة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حدث الآن تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت قناة وناسة للأطفال