سلفة سريعة 25,000 ريال بالتقسيط على 24 شهر بهامش ربح تنافسي للسعوديين بتلك الشروط

منصة سلفة الإلكترونية تقدم تمويل شخصي سريع بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري حتى مبلغ 25 ألف ريال سعودي هناك العديد من المميزات والخصائص التمويلية المتوفرة للأفراد عند طلب تمويل المنصة ولكن يتطلب ذلك الأمر توفير جميع الشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة الإلكترونية لذلك سوف نوضح أهم الضمانات اللازمة للحصول على هذا المنتج التمويلي من المنصة.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة

أصبحت منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات التي تقدم تمويل شخصي مع إمكانية السداد على فترات تصل حتى 24 شهر وللسعوديين بهامش ربح تنافسي ولكن للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي يجب تنفيد عدد من المتطلبات الأساسية التي وضعتها المنصة وهي كما يلي:

يشترط الحصول على التمويل توفير الجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون المتقدم يمتلك الحد الأدنى للدخل الشهري حيث للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص يجب ألا يقل الراتب عن 5,000 ريال سعودي.

كما للعاملين في القطاع العسكري يشترط أن يكون الراتب 10,000 ريال.

السن المسموح به للتقديم من 23 حتى 60 عام فقط لا غير.

خصائص التمويل الشخصي من منصة سلفة