هنا رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها عبر منصة مظلتي

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من البرامج التي تقدم إليها العديد من المتقدمين العراقيين والعراقيات ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وضحت بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تظهر كما وفرت منصة مظلتي الإلكترونية من أجل التعرف على نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها في العراق.

أهم شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من البرامج المهم ولكن هناك شروط لابد من توفيرها عند التقديم عبر منصة مظلتي حيث يتم تقدم هذا البرنامج في العراق من أجل دعم المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات محدودي الدخل ولكن وضعت الوزارة مجموعة من الشروط عند التقديم على هذا الدعم كما يلي:

الشروط المطلوبة توفير الجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون المتقدم وفر جميع المستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق الدعم.

عند طلب دعم الرعاية الاجتماعية يجب عدم امتلاك عقارات أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة.

الفئة العمرية المطلوبة من الرجال يتراوح ما بين 18 حتى 60 عام.

كما النساء يشترط أن يتراوح عمر المتقدمة بين 15 و55 عام.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور صدورها