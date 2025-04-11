شروط التقديم على التقاعد النسبي في الجزائر.. أعرف التفاصيل كاملة

أعلنت الحكومة الجزائرية بتغييرات جذرية في قانون التقاعد الجديد وذلك من خلال تغيير بعض البنود الخاصة بالقانون من خلال تغيير سن التقاعد لبعض الفئات في المجتمع بما يتناسب مع مصلحة الدولة، بالإضافة إلي حفظ حقوق المواطنين في سن التقاعد ويساعد علي زيادة اقتصاد الدولة، من خلال المحافظة علي وجود كوادر متميزة من العاملين بالدولة وذلك من خلال إبقاء علي المواطنين في سن العمل لفترات طويلة وعدم خروجهم علي المعاش المبكر إلا في ظروف معينه، سنوضحها معم عبر السطور القادمة تابعونا.

شروط سن التقاعد في القانون الجديد بالجزائر

يشترط علي الرجال في سن التقاعد بالجزائر وصول أعمارهم حتي 60 سنه.

كذلك وصول عمر النساء في سن التقاعد بالجزائر وصول أعمارهم 55 عام.

بالنسبة لسن التقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر وصول أعمارهم إلي 50 سنه.

بالنسبة سن التقاعد لأصحاب الأعمال الشاقة وصول أعمارهم سن 57 عام.

للحصول علي راتب التقاعد لا تقل مدة الخدمة عن 32 سنه.

سداد جميع الاشتراكات التأمينية خلال فترة عمل الموظف.

كيفية تقديم طلب التقاعد النسبي

يتاح لجميع المواطنين الذين يتوافر بهم شروط التقاعد النسبي تقديم طلب التقاعد النسبي والتي تتمثل خطواتها في: