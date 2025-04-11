طريقة تثبيت قناة زي ألوان الفضائية على نايل سات وعرب لمشاهدة أفلام ومسلسلات هندية

قناة زي ألوان من القنوات الفضائية التي تقدم أحلى المسلسلات والأفلام الهندية الشهيرة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة زي ألوان الفضائية كما سوف نوضح للجميع تردد القناة من أجل مشاهدة جميع المسلسلات والبرامج التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين ككل سواء كان الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل البرامج والمسلسلات خلال اليوم.

قناة زي ألوان الفضائية على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة زي ألوان الفضائية على متاحة الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الهندية كما يتم تقديم برامج ينتظرها جميع محبي ومتابعي الأفلام الهندية الجديدة لذا سوف نشرح تفاصيل التردد لتسهيل تنزيل القناة الفضائية على جهازك حيث هناك العديد من المعجبين لتلك القناة الفضائية التي أصبحت من أحلى القنوات التي تقدم محتوى من المسلسلات الهندية.

تردد قناة زي ألوان على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط تردد قناة زي الوان على عرب سات

يرغب جميع محبي الأفلام والمسلسلات الهندية معرفة تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 12111.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت قناة زي ألوان الفضائية