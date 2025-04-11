سجل للحصول على سكن.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية 2025 وأهم الشروط المطلوبة

أعلنت السلطات الجزائرية عن بدء المرحلة الثانية من برنامج التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية 2025، وهي خطوة جديدة ضمن المساعي الحكومية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن، خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود، يندرج هذا المشروع ضمن أبرز المبادرات السكنية التي تسعى إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة، مع تسهيلات كبيرة في طرق الدفع، تشمل أقساطًا ميسرة وفترات سداد طويلة الأجل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية 2025

إليكم خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية 2025:

يبدأ الأمر بزيارة الموقع الإلكتروني المعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية يجب الضغط على خيار “تسجيل الدخول” وإدخال المعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى الحساب الخاص بك.

بعد الدخول بنجاح يتم التوجه إلى القسم المخصص للاستعلام عن أسماء المقبولين ضمن برنامج عدل 3.

يمكن إدخال الاسم أو رقم التسجيل للبحث عن النتيجة ومعرفة ما إذا تم قبول الطلب ضمن القائمة.

ينصح بالتوجه إلى مصالح وزارة السكن أو الوكالة نفسها من أجل مراجعة الحالة بشكل نهائي والتأكد من أهلية الملف خصوصًا في حال وجود أي استفسارات أو نقص في الوثائق.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

بعد التعرف على التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية، لضمان الاستفادة من برنامج سكنات “عدل 3” وضعت الجهات المعنية جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين حرصًا على توجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقه فعليًا وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: