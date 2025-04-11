عاجل.. زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الان

كشفت وزارة البترول عن تطبيق أسعار البنزين والسولار الجديدة، بعد انتهاء لجنة السياسة من مناقشة الأسعار الجديدة، ناهيك عن أن ذلك يتضمن مختلف مشتقات النفط الجديدة، مؤكدة بأن يبدأ التطبيق من اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أبريل 2025، ويمكنك التعرف على الأسعار الحديثة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار البنزين والسولار اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار البنزين والسولار اليوم بمختلف مشتقات النفط المعنية في المحطات، بالإضافة إلى أن فرض عقوبات مالية حاسمة على المخالفين، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر البنزين من النوع “95” إلى 19 جنيه.

فيما سجل سعر البنزين نوع “92” نحو 17.25 جنيه للتر الواحد.

نظير وصول سعر لتر البنزين “80” إلى 15.75 جنيه للتر الواحد.

بالإضافة إلى أن السولار سجل نحو 15.5 جنيه.

أما عن البوتاجاز فبلغ نحو 200 جنيه من أسطوانة حجم 12.5 كيلوغرام.

أما عن إسطوانة البوتاجاز التجاري سجلت نحو 400 جنيه.

تطبيق أسعار البترول الجديدة

وأكدت وزارة البترول، أنه في ضوء الإعلان عن أسعار مشتقات النفط الجديدة ومختلف المنتجات البترولية، فإنه سيتم تطبيقها بداية من اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أبريل 2025، وتحديدًا في تمام الساعة السادسة صباحًا، ناهيك عن أن الإشارة تجدر سد الفجوة السعرية المعنية بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة الخاصة بالتكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد، ناهيك عن التزام جميع خطوط النقل بالتعريفة الجديدة الخاصة بالسيارات العامة وكذلك الدراجات النارية والتوكتوك.