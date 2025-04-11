بنك الخرطوم: فتح حساب أونلاين دون زيارة الفرع بالرقم الوطني فقط

يسعى الكثير من المواطنين لفتح حساب في بنك الخرطوم خاصة المواطنين المغتربين لعدم تمكنهم من زيارة احد الفروع وكذلك تسهيلا عليهم إرسال أموالهم داخل البلاد السودانية لذوييهم، تعد هذه الخدمة من الخدمات المميزة التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي سهلت علي العملاء فتح الحساب البنكي، من خلال الموضوع سنسرد لكم جميع الخطوات اللازمة لفتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم تابعونا.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

يبحث العديد من الأشخاص السودانيين لفتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم حيث يعتبر هذا السؤال من اكثر الأسئلة عبر محركات البحث الإلكتروني إليكم الخطوات في السطور التالية:

أولا: زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم.

ثانيا: قم بالضغط علي أيقونة فتح حساب جديد.

ثالثا: قم بإدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية.

رابعا: قم باختيار نوع الحساب سواء جاري أو توفير من خلال الضغط عليه.

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المستندات، الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم