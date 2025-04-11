بنك الخرطوم يصدم عملائه بإختراق حساباتهم.. شوف حسابك بسرعة

بنك الخرطوم من أكبر البنوك العاملة في الدولة السودانية، حتى أنه حاز على شعبية كبيرة بين مختلف المواطنين سواء المقيمين أو المغتربين خارج البلاد، مؤكدًا أن بعض العملاء واجهوا مشكلات في فتح حساباتهم الشخصية مما اتضح بأنه تم اختراق الحسابات من قبل مجهولين، مشيرًا إلى أن ذلك جاء باستهتار من قبل العميل وعدم الالتزام بتعليمات البنك في هذا الشأن الأكثر التي يُحافظ على حساباتهم البنكية.

حماية الحسابات البنكية من عمليات الاختراق

وأكد بنك الخرطوم، أنه يجب على العميل الحذر التام والتحقق من مصداقية الروابط الإلكترونية قبل أن يتم النقر عليها، مضيفًا بأن ذلك من الممكن بان تكون وسيلة للاحتيال الإلكتروني التي تعمل على سرقة المعلومات الشخصية أو المالية، مشيرًا إلى أنه يجب مراجعة الحساب والتأكد بأنه يتم التواصل مع المصادر الرسمية والموثوق بها دون غيرها، ناهيك عن عدم نشر أي معلومات شخصية خاصة بالعميل على أي منصة أو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لحالات الاختراق التي زادت في الآونة الأخيرة.

تأمين الحسابات البنكية الخاصة بعملاء بنك الخرطوم

وأضاف بنك الخرطوم، أن تطبيق بنكك مأمن بشكل كبير مما يوجد أي داعي للقلق حول الاحتيال لسرقة المعلومات الشخصية الخاصة بحسابات العملاء البنكية، مؤكدًا بأنه في حالة إذا اتضح بأن هناك عمليات اختراق أو ما شابهه ذلك يُرجى التواصل مع القنوات الرسمية للبنك مباشرة من أجل القيام بإيقاف الحساب البنكي ورعد المخترق بأقصى العقوبات القانونية في هذا الشأن.