طريقة تثبيت قناة طيور الجنة الحديث على النايل سات وعرب سات بجودة هائلة

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات الفضائية التي استطاعت أن تُحبب ملايين الأطفال في الدول العربية، حتى أن القناة استطاعت في فترة وجيزة منذ انطلاقها من الحصول على مكانة متميزة ورائعة في قلوب الصغار، ويمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على تردد القناة الحديث سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2025

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11274.

بينما استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تحديث طيور الجنة على العرب سات

ولقناة طيور الجنة تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليه وتثبيتها على جهازك الرسيفر، وفقًا لما يلي:-

استقبل طيور الجنة على العرب سات.

ترددها الثاني 11310.

معامل الترميز فهو 30000.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

ميزات قناة طيور الجنة أطفال

أما عن الميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات، فجاءت كما يلي:-