أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الان في المحطات

زادت معدلات البحث حول أسعار البنزين والسولار داخل محطات الوقود، نظير أن ذلك جاء عقب إعلان الحكومة منذ الدقائق الماضية بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار التي سيتم تطبيقها اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أبريل 2025، وعليه سنتعرف معًا على سعر اللتر من البنزين والسولار خلال السطور التالية.

أسعار البنزين والسولار الان

بعد قرار الحكومة الجديد فإن أسعار البنزين والسولار بمختلف محطات الوقود، عقب دراسة الأوضاع التي تُشير لتحديد الأسعار الجديد الخاصة بالمواد البترولية لعام 2025، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

وصل سعر لتر البنزين من النوع “80” إلى 15.75 جنيه للتر الواحد.

فيما سجل سعر لتر بنزين “92” نحو 17.25 جنيه.

ناهيك عن أن لتر بنزين “95” بلغ نحو 19 جنيه للتر الواحد.

أسعار البنزين والسولار القديمة

ولمعرفة أسعار البنزين والسولار وكافة المواد البترولية على السعر القديم، مع العلم أن السعر الجديد سيتم تطبيق بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أبريل 2025، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-