ثبتها الان.. تردد قناة كراميش على القمر الصناعي بجودة هائلة 2025 الجديد

تعتبر قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت إنجذابًا وإعجابًا كبيرًا بين ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، فيما أن هذه القناة تُساهم في توفير العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني الرائع والمميز، حتى أنها تقدم كذلك الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يتم عرضها على مدار اليوم، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش على نايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، بما يسهل استقبالها بناءًا على الأتي:-

قمر صناعي حديث نايل سات.

ترددها يكون 11470.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

استقطابها يكون “عمودي”.

تحديث تردد كراميش العرب سات

ويمكنك القيام بتنزيل التردد الثاني لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

ترددها الحديث يكون “11310”.

معامل الترميز لقناة كراميش “27500”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة كراميش “¾”.

استقطابها “عمودي”.

خطوات تثبيت قناة كراميش أطفال

أما عن الخطوات المعنية بتثبيت قناة كراميش أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-