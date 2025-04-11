خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر وزارة العمل

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الموضوعات التي تزايد البحث عنها حيث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تقدم لكل العراقيين والمواطنات العراقيات خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند الإعلان عنها من الجهات الرسمية بالعراق عبر منصة مظلتي وذلك يتم عن طريق الإنترنت كما تعمل الحكومة العراقية على تقدم الدعم بكل شفافية بعد تطبيق الشروط الواجب توافرها.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وضحت الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لذلك إليكم طريقة التسجيل في الدعم كما يلي:

زيادة الموقع الرسمي لدى منصة مظلتي.

ثم من القائمة اختر الخدمات اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة والمحافظة المراد البحث عنها.

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة مع الضغط على زر الاستعلام.

بعد ذلك ابحث عن اسمك ضمن الأسماء المقبولة عند ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ثم بعد ذلك عدم امتلاك منزل أو أصول ذات قيمة عالية الثمن.

أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد الأدنى كما الرجال التقديم من عمر 18 إلى 60 سنة.

أما النساء العمر من 15 إلى 55 سنة.

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية