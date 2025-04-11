لولو الشطورة.. الآن تردد قناة وناسة على القمر نايل سات وعرب سات وسلي أطفالك

تقدم قناة وناسة أجمل الأغاني ومنها أغاني لولو والذي قدمت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة ومن أهم تلك الأغاني أغنية لولو شرطية وأغنية لولو ضربت ميدو وأغنية لولو عم بضيع كذلك أغنيه لولو في الروضة وهناك أغاني كثيرة يحبها الأطفال على قناة وناسة لذلك أصبحت تلك القناة من القنوات الفضائية التي أعجبت الأطفال منذ تأسيسها لذا سوف نوضح التردد للقناة مع أسهل طريقه من أجل تنزيل تلك القناة الفضائية سواء كان الريسيفر يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد.

تردد قناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

القناة : غير مشفرة.

ما هو تردد قناة وناسة على عرب سات

قناة وناسة من أهم القنوات التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين في البلاد العربية ولها شعبية واسعة في البلاد العربية حيث تعتبر القناة من القنوات الفضائية المميزة التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في الفترة الأخيرة لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة كيدز للأطفال لذلك إليكم جميع التفاصيل:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة الفضائية: HD.

القناة: مجانية.

بذلك يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة حيث هناك ريسيفر يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات مع توفر الترددات.