800 دينار الآن سجلي..كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر والشروط عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

لقد أصبحت منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر من أهم البرامج التي تسعى إليها المرأة الغير عاملة حيث وفرت الوكالة الوطنية للتشغيل خدمة الاستعلام عن منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر والشروط اللازمة للحصول على الدعم حبق يصل إلى 800 دينار جزائري بعد قبول طلب التسجيل فى تلك المنحة للمواطنات الجزائريات عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

يمكن عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة غير العالمة كالآتي:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

بعد الدخول إلى الموقع الرسمي إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إذا لم يكن لديك حساب.

إنشاء حساب جديد إذا كان لديك حساب سابق.

اختيار خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت كنوع الخدمة.

رفع المستندات المطلوبة بعد كتابة كافة البيانات بشكل صحيح.

تقديم الطلب بعد رفع الأوراق المطلوبة.

ثم الاحتفاظ برقم التسجيل ويتم الرد بالموافقة عند اكتمال الشروط.

شروط طلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر