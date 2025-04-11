زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 سعر بنزين 92 وبنزين 80 في محطات الوقود

بعد اجتماع لجنة التسعير لمعرفة قرار سعر البنزين والسولار لقد تقرر رفع أسعار البنزين والسولار من يوم الجمعة 11 أبريل 2025 حيث تقرر زيادة سعر النفط من الساعة السادسة صباحاً حيث هناك تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار كذلك المازوت والغاز ولكن الذي يتم استخدامه في بعض الصناعات بالإضافة أسعار أنبوبة البوتجاز ولكن لم يتم زيادة المازوت حتى لا يتم زيادة الكهرباء كذلك في حالة زيادة المازوت يعمل على ارتفاع سعر بعض الصناعات لذلك سوف نوضح سعر البنزين والسولار اليوم.

زيادة جديدة في سعر البنزين والسولار اليوم

لقد تقرر زيادة سعر البنزين والسولار اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 حيث قررت لجنة التسعير في مصر رفع سعر البنزين والسولار كما تلك الزيادة حتي يتم انعقاد اجتماع آخر بعد ثلاثة شهور في شهر يوليو لعام 2025 لذلك نتعرف علي آخر الأسعار الجديدة في محطات الوقود الذي سوف يطبق في صباح اليوم من الساعة السادسة صباحاً بالنحو التالي:

لقد وصل سعر البنزين 95 اليوم إلى 19 جنية مصري بدل من سعر 17 جنية مصري.

كما سعر البنزين 92 اليوم إلى 17.25 جنية مصري بدل من سعر 15.25 جنية مصري.

لقد وصل سعر البنزين 80 اليوم إلى 15.75 جنية مصري بدل من سعر 13.75 جنية مصري.

كما وصل سعر السولار اليوم إلى 15.5 جنية مصري بدل من 13.5 جنية مصري

آخر اخبار أسعار البنزين والسولار في مصر

بعد رفع أسعار البنزين والسولار في مصر لقد تقرر ذلك بعد اجتماع لجنة التسعير الذي يتم كل ثلاثة أشهر لكن سوف يتم تطبيق ذلك بالاسعار الرسمية من صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025 كما يؤدي ذلك إلى حدوث تغير في تعريفه المواصلات العامة كما أن زيادة السعر بسبب زيادة أسعار النفط في العالم وتحاول الحكومة المصرية عمل توازن من خلال لجنة التسعير المصرية لسعر البنزين والسولار.