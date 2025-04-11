جدول اسعار البترول الجديدة بعد زيادة 2 جنية .. بنزين 80 و 92 وأسعار السولار وأنبوبة البوتجاز

عمليات البحث مستمرة في هذا الوقت بشكل كبير جدًا، لمعرفة جدول اسعار البترول الجديدة التي أعلنت عنه الوزارة في صباح اليوم الموافق 11 من أبريل 2025، وكشفت عن كافة الأسعار الجديدة التي من خلالها سوف يتم ارتفاع اسعار المواصلات الأجرة، لذلك أعلنت وزارة النقل أنها سوف تقوم بوضع التسعيرة الرسمية لكل مواصلة حتى يتمكن المواطنين والشعب من معرفة تلك المعلومات ولا يوجد استغلال من السائقين في أي مكان.

جدول اسعار البترول الجديدة

أعلنت وزارة المنتجات البترولية اليوم في تاريخ 11 من أبريل 2025، عن وضع زيادة جديدة في جدول اسعار البترول الجديدة 2025، وسوف يتم تطبيق تلك الأسعار حاليًا حتى حين اشعار أخر بالزيادة أو النقصان، وتكون الزيادة كما هو موضح لكم في التالي:

تم تسجيل اللتر من البنزين 95 اليوم ليكون بقيمة 19 جنية مصري.

كما تم تسجيل سعر اللتر من بنزين 92 اليوم ليكون بقيمة 17.25 حنية مصري.

حيث تم تسجيل سعر اللتر من بنزين 80 اليوم ليكون بقيمة 15.75 جنية مصري.

سعر اللتر من السولار تم تسجيله اليوم ليكون بقيمة 15.5 جنية مصري.

كما تم تسجيل سعر اللتر من الكيروسين اليوم ليكون بقيمة 15.5 جنية مصري.

بالإضافة إلى ذلك فأنه تم تسجيل سعر الطن من المازوت المورد للصناعات الأخرى، ليكون بقيمة 10500 جنية مصري للطن الواحد.

أسعار اسطوانة الغاز

بعد زيادة أسعار البترول يلزم ولابد من ارتفاع سعر الغاز بشكل رسمي، ليكون كما هو موضح لكم في التالي: