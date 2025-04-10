تقلبات جوية بشكل مفاجئ في مصر.. الأرصاد تحذر الجميع بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة

أعلنت الأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية عن حالة الطقس بشأن غدًا والأيام القادمة، ووضحت أنه يوجد تقلبات شديدة في الأجواء بشكل مفاجئ وغير مخطط له، لذلك يجب على الجميع الأخذ في الاعتبار عن تلك الأجواء المرتفعة والمنخفضة ويجب على الأهالي جميعًا أن يكونوا على حذر بالتعامل مع هذا الطقس، نظرًا لعدم التعرض لنزلات البرد الشديدة والفيروسات.

حالة الطقس

بعد أن ارتفعت درجات الحرارة في الأيام الماضية، شهدت مصر في الساعات الأخيرة في تاريخ يوم 10 من أبريل 2025، بطقس معتدل للغاية كما أن جنوب مصر كان يشهد طقس حارًا ويميل إلى البرودة في الصباح الباكر، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في صر، أن تتعرض غدًا إلى رياح نشطة يمكن أن تصل سرعتها إلى حوالي 70 كم في الساعة، كما يمكن أن تسبب في اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

توقعات حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الموافق يوم الجمعة 11 من أبريل 2025، وأعلنت الهيئة العامة أن سوف يكون الطقس معتدل وبارد نهارًا ودافئ ليلًا، أي سوف تكون درجات الحرارة العظمى تسجل حوالي 20 نهارًا، وتصل ليلًا إلى 11 درجة مئوي.

توقعات حدوث أمطار في هذا اليوم

أعلنت الأرصاد عن توقعات حدوث أمطار في يوم الأحد المقبل الموافق يوم 13 من أبريل 2025، أي سوف يكون الدرجة العظمى 22 مئوي، والدرجة الصغرى تسجل حوالي 11 مئوي.