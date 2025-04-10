استغل الآن عروض كازيون ماركت بمناسبة عيد شم النسيم وأحصل على خصم 50%

توجد عروض في كازيون ماركت وخصومات تصل إلى 50٪ وهذه العروض سارية في جميع فروع كازيون في مصر، وقد تقدم تخفيضات على جميع المنتجات التي توجد بها مثل الأطعمة الغذائية ومنتجات الألبان وغيرها.

عروض كازيون ماركت

توجد عروض وخصومات في كازيون على معظم الأطعمة الغذائية وهذه العروض هي

يوجد عرض على روسيا ستربس وزن 900 جرام بسعر 220 بدلا من 250 جنيه.

يوجد عرض على اريال جل وزن 3,5 لتر بسعر 235 جنيه بدلا من 300 جنيه.

يوجد عرض على شاي ليبتون وزن نصف كيلو بسعر 100 جنيه بدلا من 120 جنيه.

يوجد عرض على علبة تونة دولفين في كازيون بسعر 100 جنيه بدلا من 128 جنيه.

عرض على زيت حلوة وزن لتر بسعر 68 جنيه بدلا من 74 جنيه.

يوجد عرض على أرز الضحى وزن كيلو جرام بسعر 26 جنيه بدلا من 33 جنيه.

يوجد عرض في كازيون على علبة جبنة دزنتي تتراباك وزن كيلوجرام بسعر 75 جنيه.

يوجد عرض على سمنة نيوزيلاند خليك وزن 700 جرام بسعر 175 جنيه بدلا من 185 جنيه

يوجد عرض على أرز الساعة المصري وزن خمسة كيلو جرام بسعر 170 جنيه بدلا من 190 جنيه.

مكرونة بساطة في كازيون بسعر يصل إلى 10 جنيه وزن 350 جرام.

عروض كازيون على منتجات الألبان

توجد عروض في كازيون على معظم منتجات الألبان ومنها ما يلي