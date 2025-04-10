باقي كام يوم على أكل الرنجة والفسيخ؟ .. موعد اجازة شم النسيم 2025

يترقب جميع المصريين في مصر موعد إجازة شم النسيم، وقد يتزامن هذا الاحتفال مع أجواء الربيع، ويعتبر فرصة مناسبة لتجمع العائلات والأصدقاء وقضاء وقت ممتع ومميز، وقد يتم الاحتفال بتلك المناسبة بعدة طرق مختلفة على حسب عادات وتقاليد كل عائلة عن الأخرى.

موعد اجازة شم النسيم

تم الإعلان عن موعد إجازة شم النسيم هذا العام من أجل الاستعداد له، وهذا الموعد هو:

يصادف موعد إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق 21 من شهر إبريل هذا العام.

تعتبر إجازة شم النسيم هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر هذا العام

توجد العديد من الإجازات الرسمية المتبقية خلال هذا العام في مصر والتي تم الإعلان عنها من قبل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وهذه الإجازات هي: