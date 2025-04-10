باقي كام يوم على أكل الرنجة والفسيخ؟ .. موعد اجازة شم النسيم 2025

يترقب جميع المصريين في مصر موعد إجازة شم النسيم، وقد يتزامن هذا الاحتفال مع أجواء الربيع، ويعتبر فرصة مناسبة لتجمع العائلات والأصدقاء وقضاء وقت ممتع ومميز، وقد يتم الاحتفال بتلك المناسبة بعدة طرق مختلفة على حسب عادات وتقاليد كل عائلة عن الأخرى.
موعد اجازة شم النسيم
تم الإعلان عن موعد إجازة شم النسيم هذا العام من أجل الاستعداد له، وهذا الموعد هو:
- يصادف موعد إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق 21 من شهر إبريل هذا العام.
- تعتبر إجازة شم النسيم هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
الإجازات الرسمية المتبقية في مصر هذا العام
توجد العديد من الإجازات الرسمية المتبقية خلال هذا العام في مصر والتي تم الإعلان عنها من قبل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وهذه الإجازات هي:
- إجازة الاحتفال بشم النسيم توافق يوم 21 من أبريل.
- عيد تحرير سيناء يوافق يوم 25 من أبريل عام 2025.
- إجازة عيد العمال يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو 2025.
- وقفة عرفات تكون إجازة يوم الجمعة 5 من يونيو.
- عيد الاضحى المبارك يوافق يوم 6 من شهر يونيو هذا العام.
- إجازة رأس السنة الهجرية في يوم 27 من يونيو.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي توافق يوم الإثنين 30 من الشهر عام 2025.
- إجازة ثورة 23 يوليو توافق يوم الاربعاء بمناسبة عيد الثورة.
- إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر.
- إجازة ذكرى حرب أكتوبر في يوم 6 من الشهر.