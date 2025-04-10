بأخر جمعة في أبريل 2025 “موعد تطبيق التوقيت الصيفي” .. لا تنسى ضبط الساعة

ينتظر الكثير من المواطنين موعد تطبيق التوقيت الصيفي والانتهاء من التوقيت الشتوي التي يكون في آخر جمعة من شهر إبريل، وقد يهدف تلك التوقيت إلى توفير استخدام الإنارة والطاقة الكهربائية خاصة خلال فترة المساء وترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام بعد الانتهاء من التوقيت الشتوي في الموعد التالي

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من هذا العام والذي يوافق يوم 24.

يتم تغيير التوقيت في تمام الساعة الثالثة عشر بعد منتصف الليل بمقدار 60 دقيقة تقديم.

تصبح الساعة الواحدة صباحا ويستمر العمل بهذا التوقيت حتى العودة إلى التوقيت الشتوي والتي تكون في آخر جمعة من شهر أكتوبر لنفس العام.

طريقة ضبط التوقيت الصيفي على الهاتف المحمول

يمكن ضبط التوقيت الصيفي على الهاتف المحمول بكل سهولة عند تطبيق التوقيت وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية