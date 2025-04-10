مسلسلك الجديد على تردد قناة أون تي في ON TV الجديد 2025 على نايل وعرب سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة أون تي في على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها ومشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضه والذي يتناسب جميع الأعمار دون أي قال من عرض أي محتوى خارج، كما يمكن

تردد قناة أون تي في

يمكن ضبط قناة أون تي في على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة من أجل مشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضه من مسلسلات وبرامج، وذلك من خلال إدخال التردد التالي

تردد القناة 11602.

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط تردد قناة أون تي في

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط تردد قناة أون تي في وتحميلها على جهاز الرسيفر الخاص بك وهذا التردد هو

الضغط على زر الإعدادات في ريموت الكنترول حتى تتمكن من الدخول إلى إنشاء قناة.

اختار كلمة إضافة قناة ومن ثم كلمة بحث يدوي من الخيارات المعروضة.

سوف يطلب منك إدخال كافة البيانات التي تخص القناة الجديدة سواء التردد أو معامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

الانتظار قليلا حتى يتم البحث عن هذه القناة.

الضغط على كلمة حفظ حتى يتم تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

البحث عن القنوات المضافة حديثا ثم الضغط على كلمة تأكيد.

مميزات قناة أون تي في

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة أون تي في ومن أشهر هذه المميزات ما يلي