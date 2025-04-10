رسميًا نهاية العام الدراسي الحالي .. التربية والتعليم تكشف عن موعد امتحانات الترم الثاني 2025

تم تحديد موعد ابتداء امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من من أجل الاستعداد لها، وقد يتم تحديد موعد الامتحانات على حسب كل مديرية والخريطة الزمنية الخاصة بها.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

تبدأ امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي لصفوف النقل في المواعيد الآتية

تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني هذا العام حتى شهر يونيو المقبل لجميع المراحل التعليمية.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وآخر العام للمرحلة الابتدائية من يوم السبت الموافق 24 من شهر مايو المقبل من هذا العام.

من المنتظر أن تعلم الإمارات التعليمية في جميع المحافظات الجدول الزمني الخاص بالامتحانات لجميع المواد الدراسية خلال الأيام القليلة القادمة.

امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من العام الدراسي الحالي وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم في الموعد التالي