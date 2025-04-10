رسميًا نهاية العام الدراسي الحالي .. التربية والتعليم تكشف عن موعد امتحانات الترم الثاني 2025

تم تحديد موعد ابتداء امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من من أجل الاستعداد لها، وقد يتم تحديد موعد الامتحانات على حسب كل مديرية والخريطة الزمنية الخاصة بها.
موعد امتحانات الترم الثاني 2025
تبدأ امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي لصفوف النقل في المواعيد الآتية
- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني هذا العام حتى شهر يونيو المقبل لجميع المراحل التعليمية.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وآخر العام للمرحلة الابتدائية من يوم السبت الموافق 24 من شهر مايو المقبل من هذا العام.
- من المنتظر أن تعلم الإمارات التعليمية في جميع المحافظات الجدول الزمني الخاص بالامتحانات لجميع المواد الدراسية خلال الأيام القليلة القادمة.
امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية
تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من العام الدراسي الحالي وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم في الموعد التالي
- أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني هذا العام وهو بداية من يوم السبت الموافق 31 من مايو.
- يتم الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية في يوم 4 من يونيو.
- أكدت مديرة التربية والتعليم على أهمية استكمال الفصل الدراسي الثاني وفقا لخريطة توزيع المناهج الدراسية الخاصة بالشهادة الإعدادية.
- نوهت الوزارة على أن المجموع الكلي الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني مكونة من 140 درجة ليصبح إجمالي درجات العام الدراسي 280 درجة.