ما هو نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة لهذا العام 2025؟.. الوزارة توضح التفاصيل

قد كشفت وزارة التربية والتعليم المصري والتعليم الفني أيضا، عن نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة، والذي سوف يكون بشكل نهائي، بعد القرارات الأخيرة التي تم تأكيدها من خلال وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف والتي أشار بها على أن تكون أكثر دقه ومقياس مؤكد لمفاهيم وتحليل الاستيعاب لدي جميع الطلاب في مختلف الأنحاء بجمهورية مصر العربية، وذلك ليتم تأكيده بشكل رسمي.

نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا العديد من الاختلافات التي تم تأكيدها في نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة، وأشارت الجهات المختصة برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التعليم المصري، بأنه سوف يتم توزيع الدرجات بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، وذلك على كل من النظام الحديث والنظام القديم، وعلى أن يشمل النظام الحديث في امتحان اللغة العربية 55 سؤال وعلى أن يتم توزيعها بين 4 أسئلة فقط مقالية، وعلى أن يكون 51 سؤال اختيار متعدد، وان تكون الدرجة النهائية لهم 80 درجة فقط، وعلى أن يكون بواقع 70 درجة للأسئلة الاختيار من متعدد و10 فقط للأسئلة المقالية.

توزيع الدرجات في الشعبة الأدبية

قد أشارت أيضا وزارة التعليم عن توزيع الدرجات بالشكل المؤكد في الشعبة الأدبية، وأشارت على أن تتمثل في الأتي وهما: