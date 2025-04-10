ما هو موعد إجازة شم النسيم في مصر للموظفين والطلاب؟ .. باقي كم يوم

ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير عن موعد إجازة شم النسيم في مصر، والذي يعتبر من الإجازات الرسمية مدفوعة الآجر، وقد أوضحت الجهات المختصة المصرية بداخل جمهورية مصر العربية، بان الإجازة سوف تشمل يوم واحد فقط، وعلى أن يتم العودة إلى العمل في اليوم الذي يليه على الفور، وأشارت أيضا إلى موعد الإجازة القادمة في شهر ابريل الجاري لعام 2025.

موعد إجازة شم النسيم في مصر

قد أوضحت الجهات المختصة، بان موعد إجازة شم النسيم في مصر سوف تكون اليوم الواحد والعشرون من شهر ابريل الجاري لعام 2025، وعلى أن الإجازة سوف تكون مدفوعة الآجر، وأيضا سوف تكون يوم الاثنين، فيما يكون اليوم الذي قبله يوم عمل واليوم الذي يليه يوم عمل، بدون إجازات على الإطلاق، وفى حالة اتخاذ بعد ذلك أيام من قبل الموظف سوف يتم احتسابه كيوم إجازة بخصم من الراتب، وقد أكدت الجهات المختصة على هذا الأمر، والمتوافق عليه في اللائحة التنفيذية.

موعد إجازات شهر ابريل

قد أشارت الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية العديد من الإجازات المخصصة لشهر ابريل الجاري، وعلى أن يكون الإجازة الأولى هي شم النسيم والتي سوف توافق في اليوم الواحد والعشرون من الشهر، وعلى أن تكون الإجازة الثانية هي إجازة عيد تحرير سيناء والتي سوف تكون في اليوم الخامس والعشرون والتي سوف توافق يوم الجمعة، وسوف يتم استبدالها بيوم الخميس بدلا من يوم الجمعة والذي يفترض بان يكون إجازة رسمية في جميع الجهات الحكومية والجهات الخاصة بداخل جمهورية مصر العربية.