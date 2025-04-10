ما هو حقيقة منع عرض فيلم استنساخ بطولة سامح حسين؟.. بسبب هذا الأمر

قبل دقائق معدودة من العرض، تم رسميًا منع فيلم استنساخ الخاص بالفنان سامح حسين، قبل عرضة في العديد من السينما المصرية، والتي حدث من خلاله ذعر كبير جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع البحث عنه بشكل كبير، والذي أدي إلى معرفة الأسباب التي من خلال تم وقف العرض على الإطلاق، وأشار ذلك الفنان سامح حسين عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي.

منع عرض فيلم استنساخ

أكدت الجهات الرقابية بأنه لا يوجد أي سبب من اتجاهها في الوصول إلى منح عرض الفيلم، وانه سوف يتم منع عرض فيلم استنساخ، من خلال أسباب مختلفة أخرى، وذلك من خلال تواجد العديد من المشاهد المختلفة، التي تم تصويرها بالفعل من قبل مجموعة من الفنانين الكبار في المجال، وأوضحت الجهات المختصة، بان الأمر المؤكد في هذا الشائعات التي تم تداولها بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، هو أنه لم يتم الحصول على تصريح الخاص بعرض الفيلم حتى هذه اللحظة، وهذا الأمر مما أدي إلى توقفه لبضع أيام فقط.

هل يعرض فيلم سامح حسين؟

أوضحت الرقابة المصرية، بان الفيلم سوف يتم عرضة بشكل رسمي في دور العرض السينمائية، وان لا يوجد أي أسباب تؤدي إلى إيقافه على الإطلاق، وانه مازال الاستمرارية في تنفيذ التصريح الخاص بالعرض فقط، وفى حالة الحصول على هذا التصريح، سوف يتم تحديد موعد أخر من اجل الحصول على مشاهدة الفيلم في جميع السينما المصرية، بدون وجود أي مشاكل أو توقف أو انقطاع في المشاهد على الإطلاق.