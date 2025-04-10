ما هي أخر أخبار زيادة المعاشات بشأن الدفعة الثانية من الحد الأدنى للاجور؟ .. التأمينات تٌجيب

قد أوضحت وزارة التأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات بشكل رسمي لجميع الموظفين في القطاع الحكومي، وأشارت أيضا بان هذا الأمر سوف يكون في الموعد المقرر لها من كل شهر، وأشارت أيضا بأنه يمكن أن يتم صرف المعاش الكامل مع الزيادة من خلال المنافذ الخاصة بالصرف وليست فقط من المقر، وذلك من اجل تسهيل الإجراءات على جميع الموظفين في القطاع الحكومي

زيادة المعاشات

ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير عن زيادة المعاشات في جمهورية مصر العربية، وقد أوضحت التأمينات الاجتماعية، بان زيادة المعاشات سوف تصل هذا العام إلى 15% لجميع المواطنين بداخل القطاع الحكومي، وأوضحت أيضا بأنه من المقرر أن يتم صرفها بشكل رسمي بدأ من شهر يوليو المقبل لعام 2025، وعلى أن يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر، مع موعد المعاش الخاص بالمواطنين المصرين.

تطبيق زيادة المعاشات 2025

قد أوضحت التأمينات الاجتماعية بقرارها الجديد بتطبيق زيادة المعاشات لهذا العام الحالي، وعلى أن تكون الزيادة لا تتجاوز 15 % لجميع المواطنين المصرين، وهذا الأمر يعود إلى المادة رقم 35 ولعام 2029، والتي تنص على تطبيق الزيادة السنوية والتي لا تتجاوز الحد وهو 15% لجميع الموظفين الحكوميين، وذلك يعود إلى أطار جهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوافر الحياة الكريمة لجميع المستفيدين من الموظفين، وكما انه أيضا يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المعاش من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والذي من خلاله يتم تحديد المبلغ الكلي الخاص بكل فرد على حدا في الجهة الحكومية فقط.