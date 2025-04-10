ما هو حقيقة تكبير موعد صرف مرتبات شهر ابريل للموظفين هذا الشهر؟ .. المالية تُجيب

أعلنت رسميًا وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر ابريل لعام 2025، لجميع الجهات الحكومية المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية، وأشارت بان هذا الأمر على أن بعد تبكير صرف المرتب لمدة ثلاثة أيام من الموعد الرسمي، وأشارت أيضا إلى أن صرف المستحقات سوف يستمر لمدة خمس أيام بشكل كامل وعلى أن يكون صرف المستحقات المتأخرة في خلال ثلاثة أيام فقط.

تكبير موعد صرف مرتبات شهر ابريل

أوضحت وزارة المالية ببشرى سارة لجميع المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، بأنه سوف يتم تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل لعام 2025، وعلى أن يكون في اليوم الواحد والعشرون من الشهر بدلا من اليوم الرابع والعشرون، وعلى انه أيضا سوف يتم تخصيص خمس أيام لصرف المرتبات وثلاثة أيام فقط لصرف المستحقات المتأخرة لجميع المواطنين بداخل القطاع الحكومي، وأشارت الجهات المختصة بان الصرف سوف يكون من خلال منافذ الصرف الآلي أو فروع البنوك المتنوعة بداخل جمهورية مصر العربية، وعلى أن يكون الاستعلام عن الرواتب متاح طوال الشهر في أي موعد.

متى يتم صرف مرتبات شهر ابريل

أعلنت بشكل رسمي الجهات المختصة عن صرف المرتبات بأنه سوف يتم الصرف في اليوم الواحد والعشرون، أي بعد 11 يوم من الآن، وسوف يكون ذلك لجميع المستفيدين من القطاع الحكومي بشكل رسمي ومؤكد، وعلى أن يتم الصرف من عدة أماكن مختلفة، والتي تتمثل في كل من أفرع البنوك المتنوعة بداخل جمهورية مصر العربية، وأيضا مكاتب البريد المصري، وأيضا ماكينات الصرف الآلي.