طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025

يمكنكم الآن الاستعلام عن الجدد في تكافل وكرامة، من خلال بضع خطوات يجب أن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح، والذي قد يعتبر انه من اكبر واهم البرامج الداعمة لكافة المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، والذي يساعدهم في توافر الحياة الكريمة لهم ولذوى الاحتياجات الخاصة أيضا، وقد يشمل التسجيل به مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها من اجل الحصول على الدعم الشهري.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الآن لجميع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، والذي قد يشمل مجموعة بسيطة من الخطوات، وهذا الأمر، من اجل وصول الدعم إلى كافة المستحقين فقط بداخل جمهورية مصر العربية، وقد يشمل الاستعلام الأتي وهو:

الدخول إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

يتم النقر على كلمة الاستعلام في أعلى النافذة.

يرجي أن يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

يرجي أن يتم النقر على كلمة البحث الآن.

سوف يتم ظهور كافة المعلومات الخاصة بالاستحقاق.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

قد يوجد مجموعة من الشروط المختلفة المخصصة للتسجيل في تكافل وكرامة، والذي يتم من خلالها وصول الدعم إلى المستحقين فقط في جمهورية مصر العربية، وعلى أن يتمثل في الأتي وهو:

أن يكون مصري الجنسية.