ما هي حقيقة تأجيل إعلان نتائج الشهادة السودانية؟ .. الوزارة توضح التفاصيل

ارتفعت التساؤلات المستمرة حول حقيقة تأجيل إعلان نتائج الشهادة السودانية على الموعد الذي قد تم تحديده في الفترة الأخيرة على الموقع الرسمي للوزارة وأيضا على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أوضحت الجهات المختصة التابعة لوزارة التربية والتعليم السودانية عن العديد من الأسباب المختلفة التي أدت إلى تأخير إعلان النتائج حتى هذه اللحظة الحالية.

حقيقة تأجيل إعلان نتائج الشهادة السودانية

قد أوضحت الجهات المختصة عن حقيقة تأجيل إعلان نتائج الشهادة السودانية، وقد أشارت الجهات المختصة، بان هذه الحقيقة أن جميع عمليات التصحيح مازالت مستمرة في العديد من الإدارات التعليمية بداخل دولة السودان، وان في حالة الانتهاء من عمليات التصحيح، سوف يتم الإعلان الفوري عن النتائج وكيفية الاستعلام عنها، وقد أشارت أيضا الوزارة، بأنه لا يجب أن يتم الوصول إلى أي معلومات مؤكدة إلا في حالة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية فقط، وما هو غير ذلك لا يجب أن يتم الأخذ به.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية

قد يتساءل العديد من المواطنين السودانيين، عن كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية، والتي تعتبر من أكثر عمليات البحص، تزامنًا مع اقتراب عرض النتائج في العديد من الجهات المختصة، وقد أشارت الوزارة على أن يتم الوصول لها من خلال الأتي وهي: