استعد وطبقها في هذا الموعد .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي وخطوات ضبطها على الهاتف

ما هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي؟ يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، والذي سوف يتم في شهر ابريل، والذي يعتبر من أهم قرارات العمل المعتمدة في الموسم الصيفي الذي سوف بدأ بالفعل لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وقد أشارت الجهات المختصة عن الموعد المحدد للتطبيق الخاص بالموعد الجديد، وكيفية تعديل التوقيت له.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

قد يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، وقد أشارت الجهات المختصة بأنه سوف يتم التطبيق بشكل مؤكد في الجمعة الأخيرة من شهر ابريل، وهو اليوم الخامس والعشرون من هذا الشهر الجاري، وعلى أن يكون في منتصف الليل، وذلك على أن يتم تطبيق الموعد بدلا من الساعة الثانية عشر، على أن تكون الواحدة مساءًا، وذلك على أن يتم تطويل ساعات العمل النهارية، والاستفادة من النهار بأكبر قدر ممكن، مع انجاز كافة الأعمال المطلوبة في الجهات الخاصة والحكومية.

كيفية ضبط التوقيت على الهواتف

يمكنكم الآن القيام بالحصول على ضبط التوقيت على الهواتف بشكل يدوي من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي قد تشمل الأتي ومنها: