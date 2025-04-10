بشرى سارة للجميع .. إجازات شهر ابريل أقربها إجازة عيد شم النسيم 2025

قد بدأ التساؤل المستمر على العديد من المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي، عن إجازات شهر ابريل، وهل سوف يكون في أكثر من مناسبة من اجل الحصول على الإجازات مدفوعة الآجر لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بداخل جمهورية مصر العربية، فقد أوضحت الجهات المختصة عن إجازات شهر ابريل وإجازات عام 2025، والتي سوف يحصل عليها جميع المواطنين.

إجازات شهر ابريل

قد أوضحت الجهات المختصة بان شهر ابريل سوف يشمل إجازتين وسوف يحصل جميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي على الإجازة الرسمية بهما، وعلى أن تكون الإجازة الأولى في يوم الواحد والعشرون من شهر ابريل وهي إجازة عيد شم النسيم، والتي سوف توافق يوم الاثنين، وعلى أن تكون الإجازة الثانية هي يوم الخامس والعشرون وهو عيد تحرير سيناء، والذي سوف يكون في يوم الجمعة، وسوف يتم اتخاذ يوم الخميس بدلا منه كـ يوم إجازة رسمي.

إجازات عام 2025

قد يوجد العديد من إجازة عام 2025، التي سوف يتم وضعها كإجازات رسمية لجميع الجهات المختصة الحكومية والخاصة بداخل جمهورية مصر العربية، وسوف تتمثل في الأتي وهي: