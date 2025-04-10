شوف غرامتك.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعراق 2025

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن المخالفات المرورية بمختلف محافظات الدولة العراقية، نظير أن المديرية العامة للمرور تقوم بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تُساهم في توفير الوقت والجهد على كافة المواطنين، ويمكنك التعرف على الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن الغرامة والقيام بتسديدها خلال السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية بمحافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

ليتم بعد ذلك القيام بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنصة.

فيما يمكنك اختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

بعدها قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

التأكد على صحة البيانات التي قمت بإدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة المرورية في العراق.

جدول الغرامات المرورية بالعراق

وحددت المديرية العامة للمرور بالعراق، جدول غرامات المرور التي يتم تطبيقه على كافة المخالفين في دولة العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-