المليون في حسابك.. أرقام وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2025

يعتبر مسابقة الحلم من أبرز المسابقات التي توفر العديد من الجوائز المالية الكبيرة أمام كافة المتسابقين، ناهيك عن أن هذه المسابقة موجهة إلى الأشخاص المقيمين في الدولة العربية، بالإضافة إلى الجوائز تصل لمليون دولار أمريكي، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالتعرف على الاشتراك في المسابقة وأرقام المعنية بذلك خلال السطور التالية.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، سواء من داخل الموقع الرسمي للمسابقة أو تطبيق حلم، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع مسابقة الحلم عبر الإنترنت.

مع القيام بتنزيل تطبيق حلم على هاتفك الجوال.

ليتم بعدها إدخال كلمة “حلم” أو ” Dream”.

النقر على أيقونة “إرسال”.

بحيث تتلقى رسالة ترحيب من قبل إدارة البرنامج.

فيما سيتم إرسال بعض الأسئلة العامة والخاصة من قبل البرنامج.

في حالة الإجابة الصحيحة ستتأهل من الدخول إلى السحب الكبير التي توفره المسابقة.

أرقام مسابقة الحلم الموسم الجديد 2025

أما عن الأرقام التي توفرها مسابقة الحلم الموسم الجديد أمام كافة راغبي الحصول على الجوائز المالية الكُبرى، وفقًا لما يلي:-