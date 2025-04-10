كيفية فتح حساب داخل بنك أم درمان الوطني من بيتك بكل سهولة

يعتبر بنك أم درمان الوطني من أبرز البنوك العاملة في دولة السودان، نظير تقديمه للكثير من الخدمات المصرفية وإنهاء المعاملات المصرفية الخاصة بالعملاء، بالإضافة إلى أن البنك أطلق خدمة حديثة يتضمن إمكانية فتح حساب داخل البنك أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وسنتعرف معًا على التفاصيل الخاصة بفتح الحساب داخل البنك خلال السطور التالية.

فتح حساب في بنك أم درمان الوطني

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك أم درمان الوطني، فجاءت كما يأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع بنك أم درمان الوطني.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبنك.

مع الانتقال إلى الصفحة التالية من البنك.

ليتم إدخال إدخال المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع الوثائق المعنية بطلب فتح الحساب البنكي.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب داخل بنك أم درمان الوطني

أما عن الشروط المعنية بطلب فتح حساب داخل بنك أم درمان الوطني، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-